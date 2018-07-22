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22.07.2018, 13:50

SpaceX отчитался о сегодняшнем запуске ракеты

SpaceX отчитался о сегодняшнем запуске ракеты - Фото
Фото: пресс-служба SpaceX

Компания Маска успешно запустила ракету Falcon 9 с коммуникационным спутником, который будет раздавать Wi-Fi авиапассажирам

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Космическая компания Илона Маска SpaceX сегодня, 22 июля, успешно запустила ракету Falcon 9 с коммуникационным спутником весом 7 тонн.

Как сообщает SpaceX на официальном сайте, спутник Telstar 19 Vantage предназначен для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке.

Telstar также будет обеспечивать доступ к интернету через Wi-Fi авиапассажирам, которые путешествуют над северной частью Атлантического океана.

Это самый тяжелый спутник, который Falcon 9 когда-либо выводила на геостационарную орбиту.

Взлет произошел с площадки SLC-40 базы ВВС США на мысе Канаверал. После того, как отработала новая маршевая ступень сборки B1047, ее мягко посадили на беспилотную морскую платформу "Of Course I Still Love You".

Это всего лишь второй полет Falcon 9 в окончательной версии Block 5 - той, где усовершенствованную первую ступень можно использовать не два раза, как ранее, а до 100 раз; первый старт ракеты успешно состоялся 11 мая.

Интересно, что следующий за этим запуск Falcon 9 состоится уже через трое суток - 25 июля.

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Теги: spacex, falcon 9
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