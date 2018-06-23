Типичная летняя погода: в Карпатах выпал снег – фото

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

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По состоянию на утро 23 июня температура воздуха на горе Поп Иван составляет 0 градусов

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В Карпатах резкое изменение погодных условий привело к неожиданным последствиям: на горе Поп Иван Черногорский выпал снег. Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Согласно сообщению, по состоянию на 08:00 23 июня на горе облачно, ветер, температура воздуха – 0 градусов.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Как сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, сегодня в Карпатах ожидаются сильные дожди.

По прогнозам синоптиков, 23-24 июня погода в большинстве регионов Украины ухудшится – ожидаются дожди и похолодание, местами грозы, шквалы и град. На западе страны дневная температура воздуха снизится до +14…+18 градусов, тогда как на востоке немного продержится жаркая погода – +29…+33. Потепление ожидается со следующей недели.

В мае 2018 года сильные снегопады обрушились на южные районы Франции.