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30.07.2018, 21:14

Торговля детьми: ООН обнародовала шокирующие цифры

Торговля детьми: ООН обнародовала шокирующие цифры - Фото
iStock-470457772

30 июля отмечается Всемирный день противодействия торговле людьми

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В Международной организации труда подсчитали, что сейчас во всем мире 21 млн человек - жертвы принудительного труда, из них около 30% - дети. Статистика учитывает в том числе и людей, подвергающихся сексуальной эксплуатации. Об этом сообщается на сайте ООН.

Каждая страна мира так или иначе участвует в торговле людьми: некоторые страны является местом, откуда происходят жертвы, другие - пунктом транзита, третьи - местом назначения жертв.

В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности, посвященному торговле людьми говорится, что дети составляют почти треть жертв по всему миру, а женщины и девушки - 71%.

Украина, по данным последних пяти лет, является источником, транзитом и страной назначения для мужчин, женщин и детей, которые становятся жертвами принудительного труда и - в меньшей степени - сексуального рабства.

Согласно отчету о торговле людьми Госдепа США за июнь 2018 года, украинское правительство не полностью соответствует минимальным стандартам по устранению торговли людьми, однако демонстрирует увеличение усилий по сравнению с отчетом за предыдущий период.

30 июля мировое сообщество отмечает Всемирный день противодействия торговле людьми.

30 июля сообщалось, что в Донецкой области полиция разоблачила гражданина РФ, который с 2012 по 2014 годы покупал в Украине детей для сексуальной эксплуатации.

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Теги: дети, ООН, торговля людьми, торговля детьми
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