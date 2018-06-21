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21.06.2018, 15:07

Ученые назвали безопасную дозу алкоголя

Ученые назвали безопасную дозу алкоголя - Фото
Фото: gettyimages.com

Безопасной является одна стандартная порция алкоголя в день, отметили специалисты Королевского университета Белфаста

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Ученые Королевского университета Белфаста считают, что те, кто употребляет не более одной стандартной порции алкоголя (10 грамм чистого спирта, - ред.) в день, обладают более низким риском развития рака и преждевременной смерти среди пьющих. Об этом сообщает MedicalXpress. 

Специалисты отмечают, что каждая дополнительная доза алкоголя в неделю повышает риск развития некоторых форм рака.

Ученые проанализировали данные 99 654 человек, которые приняли участие в долговременном исследовании причин развития рака простаты, легких, толстой и прямой кишки и яичников.

Специалисты следили за состоянием здоровья в течение восемь лет девять месяцев. Уровень употребления алкоголя определяли с помощью опросника, который заполняли с 1998 по 2000 год.

За все время были зарегистрированы 12 тыс 763 случаев первичного рака и 9 тыс 559 смертей. Зависимость смертности от количества выпиваемого спиртного представляла собой J-образную кривую, то есть те, кто употреблял не более и не менее одной стандартной порции алкоголя в день, имели самый низкий уровень риска смерти от рака или сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании принимали участие пожилые люди. Анализ не учитывал социально-экономические факторы, что ограничивает применимость результатов.

28 мая 2018 года производитель безалкогольных напитков Coca-Cola впервые за 125 лет существования выпустил алкогольный напиток. 

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Теги: алкоголь, дозы
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