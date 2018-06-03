Ученые предложили удалять опухоль с помощью "виртуального мозга"

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Специалисты считают, что компьютерное моделирование позволит существенно улучшить подготовку к операциям на мозге

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Бельгийские ученые предлагают рассмотреть возможность проведения "виртуальных операции" по удалению опухоли головного мозга. Об этом сообщает Би-би-си.

Они считают, что это даст основания рассчитывать на более успешное проведение реальных операций при борьбе с раком мозга.

В основе исследования - компьютерное моделирование мозга людей. Ученые из Гентского университета создали виртуальные модели - пораженного раком головного органа и здорового, сравнив их.

Для этого они использовали компьютерную программу, позволившую конструировать индивидуальные карты структуры головного мозга участников эксперимента.

Среди них были 25 пациентов с опухолью и 11 здоровых представителей контрольной группы.

Результаты исследования показали, что характеристики конкретной модели мозга могут отличаться в зависимости от степени поражения раковой опухолью или отсутствия таковой.

Они позволили более точно определить, насколько опухоль влияет на плотность нейронных связей и познавательную деятельность мозга.

Сейчас перед проведением операции с помощью снимков МРТ нейрохирурги планируют, как лучше удалять опухоль, чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие.

Но из-за сложности устройства человеческого мозга результат операции предугадать трудно.

Ученые считают, что компьютерное моделирование позволит существенно улучшить подготовку к операциям на мозге и иметь больше шансов на успех.

"Таким образом, мы можем думать о проведении "виртуальной операции. Удалять части мозга или отсекать связи между ними и наблюдать, насколько верным оказался прогноз", - сказал исследователь Даниэль Маринаццо.

По его словам, метод позволяет отследить, как операция повлияла на общую деятельность мозга, добавил ученый.

Программное обеспечение для моделирования мозга ученые взяли из открытых источников.

Они использовали программу "Виртуальный мозг". Ученые считают, что моделирование с помощью этой программы может позволить удалять опухоль, не повреждая здоровые ткани мозга.

"Это потрясающее исследование, показывающее, как теоретические модели мозга можно использовать на практике, - считает Нилс Янсен из испанского университета Ла-Лагуна, расположенного на Тенерифе (одном из Канарских островов).

14 августа 2017 года в Киевском институте нейрохирургии имени Ромоданова провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга.