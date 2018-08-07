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07.08.2018, 10:17

Ученые составили периодическую таблицу технологий будущего - фото

Ученые составили периодическую таблицу технологий будущего - фото - Фото
Фото: Imperial College London

Технологии разделили на четыре категории в зависимости от времени изобретения

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Ученые из Имперского колледжа Лондона составили периодическую таблицу технологий будущего. На официальном сайте учреждения опубликовали таблицу, состоящую из ста наиболее важных и ожидаемых изобретений.

Ученые разделили технологии на четыре группы в зависимости от предположительного времени появления изобретения. В зеленый сектор попали уже разрабатываемые специалистами технологии: криптовалюты, беспилотные автомобили, роботы-доставщики, пассажирские дроны и многое другое.

Желтым цветом выделили технологии, ждать появления которых осталось 10-20 лет. Ученые добавили в эту категорию беспилотные корабли и подлодки, автономных роботов-хирургов, 3D-печать органов, медикаментов и пищи и другое.

В красном секторе – технологии, которые ученые ожидают увидеть через 20+ лет. В разделе оказались имплантируемые смартфоны, прямая загрузка данных в мозг и даже роботизированные политики.

В сером цвете ученые представили маловероятные изобретения, такие как клонирование человека, телепатия или пересадка головы. Специалисты также отметили номерами компании, занимающиеся разработкой тех или иных технологий уже сегодня.

Ученые решили создать периодическую таблицу технологий, чтобы систематизировать информацию и продемонстрировать возможности науки и технологий.

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В Китае ученые создали на основе графена искусственную цветную электронную кожу, которая может функционировать как нательное электронное устройство для отслеживания состояния здоровья.

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Теги: технологии, ученые, будущее, таблица
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