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06.07.2018, 23:30

Украина может остаться без питьевой воды - заканчивается хлор

Украина может остаться без питьевой воды - заканчивается хлор - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Днепроазот прекратил поставки и производство жидкого хлора

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В Украине возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды - предприятие Днепроазот прекратило поставки и производство жидкого хлора. Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

На некоторых предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства хлора осталось совсем мало - хватит на период от недели до 20 дней. 

Если завод срочно не возобновит свою работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена, говорится в сообщении.

О сложившейся ситуации Ассоциация Укрводоканалэкология срочно сообщила правительство и СНБО с просьбой вмешаться и решить это вопрос. 

Организовать поставки хлора в цистернах из Европы (Румыния) непросто. Европейские цистерны не могут менять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины. В цистернах хлор получают Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь и другие города.

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Теги: питьевая вода, хлор, вода
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