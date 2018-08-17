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17.08.2018, 18:46

Украинские школьники получили 2 медали на международной олимпиаде

Украинские школьники получили 2 медали на международной олимпиаде - Фото
Фото: пресс-служба МОН

Варвара Чернова и Егор Грушевый завоевали серебряную и бронзовую медали

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Украинские школьники завоевали серебряную и бронзовую медали на международной олимпиаде по географии, сообщили в министерстве образования и науки Украины.

Украину на международной олимпиаде по географии в Таиланде представляли четверо десятиклассников. Ученица Одесской специализированной школы №35 Варвара Чернова завоевала серебряную, а ученик Вараской школы №2 Ровенской области Егор Грушевый - бронзовую медали. 

Международная олимпиада по географии проходит в городе Канчанбури с 7 по 17 августа. В состязании участвуют 156 школьников из 39 стран. Украину также представляли Виктор Пасилецкий и Ярослав Гаврилюк.

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Соревнования проходили в два тура: теоретический и практический. Ученикам предстояло решить задачи о геосфере, гидросфере, атмосфере и астросфере. В рамках международной олимпиады проводили конкурс исследовательских проектов между сформированными из участников разных страны группами.

30 июля украинский школьник Кирилл Данилейко стал победителем международной олимпиады по химии, которая проходила 19-29 июля в Чехии и Словакии. Одиннадцатиклассник из Кременчуга стал первым среди более чем 300 конкурентов из 76 стран мира.

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Теги: украинские школьники, серебро, международная олимпиада по географии, бронза
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