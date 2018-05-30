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30.05.2018, 12:04

Украинским семьям при рождении ребенка будут выдавать бэби-боксы

Украинским семьям при рождении ребенка будут выдавать бэби-боксы - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Так называемый пакет малыша будет включать в себя все необходимое для ухода за младенцем; нововведение вступит в силу 1 сентября этого года

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С 1 сентября 2018 года каждая украинская семья при рождении ребенка будет получать от государства специальный бэби-бокс. Соответствующее решение будет принято сегодня на заседании Кабмина, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, бэби-бокс представляет собой "дополнительную целевую поддержку", и в нем будет "все необходимое для ухода за ребенком" на первых этапах его жизни.

Гройсман подчеркнул, что такая традиция популярна во многих странах мира и была введена для поддержания рождаемости.

Замминистра соцполитики Александра Чуркина отметила, что так называемый пакет малыша будет выдаваться отдельно от других выплат при рождении. В него будут входить пеленки, подгузники, масло, присыпка, распашонки, чепчики, специальный матрас, который можно использовать как колыбель, игрушки, два вида одеял. Также в пакете будут печатные материалы с информацией об уходе за новорожденным. Ориентировочная стоимость такого пакета будет составлять 5 тысяч грн.

В апреле 2018 года Кабмин инициировал законопроект о предотвращении жестокого обращения с детьми, возникновения непосредственной угрозы их жизни или здоровью и преодолении этих явлений.

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Теги: новорожденный, бэби-бокс, уход за ребенком, рождение ребенка, младенец
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