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26.07.2018, 09:08

Супрун о правилах безопасности в непогоду: что нужно делать

Супрун о правилах безопасности в непогоду: что нужно делать - Фото
Фото: LIGA.net

И.о. министра здравоохранения рекомендует во время грозы не использовать мобильные телефоны и не стоять под высокими деревьями

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила правила безопасности, которые необходимо использовать в случае урагана, сильного ливня и грозы. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Лучше не выходите без необходимости из помещения. Но если нет возможности остаться - зарядите до максимального уровня ваши ноутбуки, планшеты и, главное, мобильные телефоны", - отметила Супрун.

Она предупредила, что не нужно пытаться заходить в места, где сильный поток воды или стоит вода.

По ее словам, это может выглядеть безопасным, но под водой может быть сильная глубина или опасные посторонние предметы.

"Если вы находитесь на открытом пространстве во время грозы, не используйте свой мобильный телефон, кроме случаев, когда вам нужно вызвать помощь. Не стойте на улице под высокими деревьями или столбами", - уточнила Супрун.

Чиновник советует отслеживать прогнозы погоды.

"Проверяйте социальные сети - там можно скорее узнать о проблемах на улицах. Если непогода застала вас в то время, когда вы за рулем, старайтесь найти место для парковки и оставьте автомобиль в безопасном месте. Не паркуйте автомобиль под деревьями, так как есть опасность падения веток. Если такой возможности нет - продолжайте ехать, но уменьшите скорость и включите фары", - добавила она.

И.о. министра здравоохранения напомнила, что в экстремальных ситуациях нужно обязательно вызывать спасателей.

25 июля 2018 года в Киеве прошел ураган, в результате которого были повалены деревья, оборваны электропровода.

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Теги: спасатели, ульяна супрун, гроза, советы, непогода, мобильные телефоны
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