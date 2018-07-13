Ульяна Супрун рассказала, сколько украинцев доверяет врачам

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По данным соцгруппы Рейтинг, 38% респондентов оценивают уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине как высокий

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86% украинцев знают о кампании "Врач для каждой семьи", которая предусматривает возможность свободно выбрать своего врача, подписать с ним декларацию независимо от места регистрации и получать услуги бесплатно. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, ссылаясь на опрос социологической группы Рейтинг.

По ее словам, своих врачей выбрали уже более 12 млн украинцев. "70% поддерживают кампанию по выбору врачей. 82% довольны врачами, с которыми подписали декларацию", - уточнила Супрун.

38% респондентов оценивают уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине как высокий. 54% ​​имеют противоположное мнение. Несколько выше, чем в других регионах, оценили профессиональные качества медиков на востоке. "Также положительно на уровень одобрения компетентности влияет наличие медика в семье и знакомство с семейным врачом", - считают социологи.

55% знают своего семейного врача или терапевта, 44% - не знают. Относительно высокий уровень осведомленности наблюдается среди женщин и людей старшего возраста.

Опрос проводился среди 1200 респондентов методом интервью с 1 по 10 июня 2018 года. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,8%.

С 1 июля 2018 года в силу вступил новый список услуг первичной медпомощи. В Минздраве напомнили, что семейные врачи, терапевты и педиатры будут наблюдать за состоянием здоровья или состоянию здоровья, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления.