Умер американский астронавт, побывавший на Луне

Алан Бин (фото - NASA)

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Алан Бин провел на поверхности Луны 31 час и 31 минуту

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Астронавт NASA Алан Бин умер 26 мая в возрасте 86 лет в Хьюстонской больнице в Техасе. Он был четвертым человеком, ступившим на поверхность Луны, и художником. Об этом сообщает NASA.

Летчик-испытатель в ВМС США Бин дважды летал в космос: сначала в качестве пилота лунного модуля на Аполлоне 12 во второй миссии по приземлению на Луну, а затем в качестве командира второго экипажа полета на первую космическую станцию ​​США, Skylab, в июле 1973 года.

Во время полета миссии "Аполло 12" в ноябре 1969 года Бин дважды выходил на поверхность Луны. Он помог провести несколько экспериментов и установил первую атомную генераторную станцию ​​на Луне. Бин и Конрад осмотрели роботизированный космический корабль Surveyor и собрали около 34 килограммов камней и лунного грунта для изучения на Земле.

В общем Бин провел 69 дней, 15 часов и 45 минут в космосе, включая 31 час и 31 минуту на поверхности Луны.

С 1975 года он работал как гражданский специалист и занимался подготовкой астронавтов. Еще через несколько лет он уволился и посвятил себя живописи - рисовал исследование Луны. NASA отмечает, что его работы были популярны у фанатов космической тематики.