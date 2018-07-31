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31.07.2018, 16:04

В ГМСУ пояснили, почему ромам не выдают паспорта

В ГМСУ пояснили, почему ромам не выдают паспорта - Фото
Фото: скриншот с видео

В целом Государственная миграционная служба фиксирует увеличение количества выданных ромам паспортов

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Основной причиной невыдачи паспортов ромам в Украине является отсутствие у них свидетельства о рождении. Об этом заявила заместитель директора департамента по вопросам гражданства, паспортизации и регистрации Государственной миграционной службы (ГМСУ) Елена Палиенко во время круглого стола в Укринформе.

По ее словам, в целом ГМСУ фиксирует увеличение количества выданных ромам паспортов.

Палиенко привела цифры. В 2014 году, по ее словам, паспорта гражданина Украины были выданы 2428 ромам. В 2015 году - 2143, в 2016 году - 1607, в 2017 – 3222. За первое полугодие 2018 г паспорта выданы уже 1903 ромам. Больше всего документов получили ромы в Закарпатской и Одесской областях.

Чиновница подчеркнула, что проблема паспортизации ромов является одной из наиболее острых для ГМСУ.

"Основной из причин недокументирования таких лиц является отсутствие у них свидетельства о рождении или потеря этого документа", - подчеркнула она.

Вместе с тем, сообщила Палиенко, данные о выданных свидетельствах о рождении хранятся в реестре Минюста. Однако, исходя из слов чиновницы, взаимодействие между ГМСУ и Минюстом в этом отношении происходит не на должном уровне. Сейчас принимаются меры по налаживанию электронного взаимодействия и обмена данными между ведомственными реестрами, отметила представительница миграционной службы.

По ее словам, после налаживания обмена информацией ГМСУ сможет получать по своим запросам от Минюста информацию, выдавалось ли конкретному лицу свидетельство о рождении. При этом, как быть с теми ромами, которые не получали свидетельство, чиновница не пояснила.

Совет старейшин ромов Украины предлагает правительству создать рабочие места и решить проблему с постоянным жильем для ромов по месту их регистрации в Закарпатской области.

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Теги: паспорт, гражданство, ромы, гмсу, свидетельство о рождении
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