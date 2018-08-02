В Киеве будут судить мужчину, который выбросил щенка из окна

Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/Liga.net

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Правоохранители установили, что мужчина взял щенка за шею и выбросил его с седьмого этажа

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Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт против 44-летнего киевлянина - его обвиняют в жестоком обращении с животными. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Следователи установили, что 7 июля обвиняемый выбросил из окна своей квартиры на седьмом этаже щенка немецкой овчарки, сдавив животному шею.

Щенок погиб при падении на землю.

Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

16 июля в николаевском центре защиты животных на основании выводов об их агрессивности или неизлечимых болезнях усыпили 70 собак.