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01.07.2018, 07:20

В Киеве сегодня прогнозируется ураганный ветер

В Киеве сегодня прогнозируется ураганный ветер - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Синоптики прогнозируют на сегодня в столице порывы ветра до 18 м/с

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В Киеве сегодня, 1 июля, ожидаются порывы ветра 15-18 м/сек. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, ссылаясь на Укргадрометцентр.

В связи с ухудшением погодных условий, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения при усилении ветра:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей рекомендуется немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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