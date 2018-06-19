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19.06.2018, 11:47

В Луганскую область из Франции поступили десятки тонн гуманитарки

В Луганскую область из Франции поступили десятки тонн гуманитарки - Фото
Скриншот из видеозаписи

В рамках стратегической инициативы командования объединенных сил «Помощь Восток» состоялась первая отгрузка несколько десятков тонн гумпомощи

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В Луганскую область из Франции поступило несколько десятков тонн гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении на странице операции объединенных сил в Facebook

"В рамках стратегической гуманитарной инициативы командования объединенных сил "Помощь Восток" состоялась первая отгрузка несколько десятков тонн гуманитарной помощи, которая прибыла из Франции в Луганскую область", - сказано в сообщении.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

По состоянию на 07:00 за прошлые сутки гибридная российская армия 28 раз обстреливала позиции украинских войск (из них 6 - из тяжелого вооружения). Двое военных ранены у Авдеевки. Разведка доложила, что сил ООС уничтожили боевую бронемашину противника, их грузовик ГАЗ-66, ранив при этом 5 оккупантов.

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Теги: гуманитарная помощь, жители Луганской области, международная гуманитарная помощь, оос, луганская область, сводка оос
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