В МОН назвали 6 ошибок при подаче электронных документов в вузы

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В Министерстве рассказали, как абитуриентам избежать самых распространенных ошибок при подаче документов на поступление

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Одними из самых типичных ошибок при подаче абитуриентами документов в электронном виде является регистрация на несуществующую или запрещенную почту, расхождения данных в аттестате и сертификате ВНО, загрузка файлов в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования со ссылкой на Оксану Белик, директора ГП ИнфоРесурс.

В частности, Оксана Белик называет такие ТОП-6 самых типичных ошибок:

1. Поступающие не могут регистрировать кабинет на несуществующий или запрещенный в Украине адрес электронной почты, например почты на mail.ru/ua, yandex.ru/ua и bk.ru. Заполнять формы нужно очень внимательно, а для регистрации выбрать почту, точно разрешенную в Украине, например ukr.net, i.ua, gmail.

2. Данные в школьном аттестате и сертификате ВНО должны совпадать (ФИО и/или дата рождения абитуриента), иначе =создать электронный кабинет будет невозможно. Абитуриенту стоит заранее сравнить данные в сертификате и аттестате, и в случае выявления расхождений или ошибок исправить их.

3. Воспользоваться льготами можно только в случае подачи документов в бумажной форме, и тогда регистрировать электронный кабинет не нужно.

4. В системе электронного поступления существуют требования к формату и размеру фото и сканкопий документов, которые загружают поступающие: документы должны быть сохранены в форматах JPG (JPEG, PNG), а максимальный размер каждого файла - до 1 Мб.

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5. Сельский коэфициент в этом году действует только для абитуриентов, зарегистрированных в селах не менее двух лет до подачи заявлений о вступлении и которые в год поступления получили полное общее среднее образование в школах на территории сел. Этот коэффициент не распространяется на поселки городского типа. После подачи первого заявления информацию в кабинете изменить невозможно, поэтому нужно заполнять форму без ошибок.

6. Внимательным также стоит быть при выборе конкурсного предложения и установлении приоритетности заявлениям для вступления на бюджетные места: после подачи первого заявления ничего изменить невозможно. На бюджет возможно подать не более семи заявлений на максимум четыре специальности. Количество заявлений при поступлении на контракт не ограничивается.

Регистрация продлится со 2 июля до 18:00 25 июля (24 дней), а подача заявлений - с 12 июля до 18:00 26 июля (13 дней).