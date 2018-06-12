В Украину идет жара: ожидаются грозы и дожди

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, завтра в Киеве ожидается дождь с грозой

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Завтра, 13 июня, в Украине будет жаркая погода, в центре, на западе и севере пройдет дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Один фронт прошел Киевскую область, пошел восточнее, другой остров нестабильной атмосферы вот-вот накроет западную часть Украины", - отметила Диденко.

По ее словам, на западе пройдут дожди, ожидаются грозы.

13 июня дожди с грозами прогнозируются в западных, северных областях. Осадки вероятны также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Большинство юга и востока - в сухой погоде.

"Температура завтра "врежет" к жаре в южной части, + 28, + 33 градуса. На остальной нашей территории - комфортно, + 23, + 27 градусов", - сказала Диденко.

В Киеве завтра - местами дождь, гроза. Дневная температура воздуха будет более + 24, + 25 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.