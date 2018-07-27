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27.07.2018, 09:56

Выходные в августе: сколько дней будут отдыхать украинцы

Выходные в августе: сколько дней будут отдыхать украинцы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В предпоследнюю неделю августа - три выходных дня подряд

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Украинцы будут отдыхать девять дней в августе 2018 года. 

В связи с тем, что День Независимости – это пятница, то в предпоследнюю неделю месяца будет три выходных дня подряд - 24, 25 и 26 августа.

23 августа – предпраздничный день, поэтому рабочее время во всех государственных учреждениях сократят на один час. 

Остальные шесть выходных приходятся на субботу и воскресенья: 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19 августа.

В августе всего 22 рабочих дня.

В июне 2018 года украинцы отдыхали десять дней.

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Теги: отдых, выходные дни в августе, календарь, день независимости
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