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01.06.2018, 08:50

Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы

Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В конце июня будет четыре выходных дня подряд

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Украинцы в июне будут отдыхать десять дней. Соответствующие нормы предусмотрены распоряжением Кабмина №1-р от 11 января 2018 года.

В четверг, 28 июня, Украина отмечает государственный День Конституции.

"С целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени предлагается сделать выходным днем пятницу, 29 июня", - отмечается в документе.

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Правительство рекомендует перенести рабочий день с пятницы, 29 июня, на субботу, 23 июня. Таким образом, выходными станут четыре дня подряд - с 28 июня по 1 июля.

27 июня - предпраздничный день, сокращенный на 1 час;
28 июня - День Конституции Украины (в этом году выпадает на четверг);
29 июня - перенесенный выходной день с субботы;
2, 3, 9, 10, 16, 17, 24, 30 июня - выходные субботы и воскресенья.

Украинцы отдыхали с 28 апреля по 1 мая, 6 и 9 мая, 26-28 мая в этом году. 

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Теги: отдых, день конституции, распоряжение Кабмина
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