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29.05.2018, 11:20

Выпускники сегодня сдают ВНО по иностранным языкам

Выпускники сегодня сдают ВНО по иностранным языкам - Фото
Фото: LIGA.net

Абитуриенты в течение 150 минут должны выполнить 59 заданий

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29 мая проходит внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Внешнее независимое оценивание началось в 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО разрешен только при наличии оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате,  приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.

В случае невозможности предоставления этих документов абитуриента к пункту проведения ВНО не допустят.

Абитуриенты в течение 150 минут будут выполнять задания по иностранному языку. Их общее количество - 59. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания,  72.

Сертификационная работа состоит из четырех частей: аудирование, чтение, использование языка, письмо.

24 мая 2018 года проходило внешнее независимое тестирование по украинскому языку и литературе.

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Теги: вно, иностранный язык, абитуриенты
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