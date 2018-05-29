Выпускники сегодня сдают ВНО по иностранным языкам

29 мая проходит внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Внешнее независимое оценивание началось в 11:00.
Вход участников в пункты проведения ВНО разрешен только при наличии оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате, приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.
В случае невозможности предоставления этих документов абитуриента к пункту проведения ВНО не допустят.
Абитуриенты в течение 150 минут будут выполнять задания по иностранному языку. Их общее количество - 59. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, 72.
Сертификационная работа состоит из четырех частей: аудирование, чтение, использование языка, письмо.
24 мая 2018 года проходило внешнее независимое тестирование по украинскому языку и литературе.