Выпускники сегодня сдают ВНО по иностранным языкам

Фото: LIGA.net

commenthover

Абитуриенты в течение 150 минут должны выполнить 59 заданий

Реклама

Реклама

29 мая проходит внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Внешнее независимое оценивание началось в 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО разрешен только при наличии оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате, приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.

В случае невозможности предоставления этих документов абитуриента к пункту проведения ВНО не допустят.

Абитуриенты в течение 150 минут будут выполнять задания по иностранному языку. Их общее количество - 59. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, 72.

Сертификационная работа состоит из четырех частей: аудирование, чтение, использование языка, письмо.

24 мая 2018 года проходило внешнее независимое тестирование по украинскому языку и литературе.