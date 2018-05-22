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22.05.2018, 22:10

Юнона сфотографировала Юпитер с уникального ракурса - фото

Юнона сфотографировала Юпитер с уникального ракурса - фото - Фото
Юпитер (фото - NASA)

Большое красное пятно кажется расположенным в северном полушарии планеты

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Зонд Юнона, занимающийся изучением системы Юпитера, передал на Землю очередные снимки этой планеты. Новый снимок был получен в ходе двенадцатого сближения с Юпитером, на нем планета запечатлена с уникального ракурса в "естественном" цветовом диапазоне. Об этом сообщается на сайте NASA.

На снимке Большое красное пятно - гигантский ураган на поверхности Юпитера - кажется расположенным в северном полушарии. Подобный ракурс уникален для Юноны и демонстрирует, как может меняться представление о планетах при их исследовании космическими аппаратами за пределами Земли.

Юнона была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она - часть программы New Frontiers. Аппарат прибыл на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года и пробудет там еще несколько лет.

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Теги: nasa, юпитер, юнона
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