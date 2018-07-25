За год украинцы стали более счастливыми: опрос КМИС

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Несколько более счастливыми себя чувствуют жители запада страны - 68% респондентов, в центре таких 63%, на юге - 59%, а в восточных областях - 60%

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Более половины жителей Украины считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который в мае провел Киевский международный институт социологии.

В мае счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 63% опрошенных украинцев - это на 10% больше, чем год назад. В КМИС уточняют: одной из причин может быть "некоторое улучшение материального положения" населения - в течение года по самооценке доля не бедных выросла с 30% до 37%.

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Также 16% чувствовали себя в мае "частично счастливыми, частично нет", а 17% - несчастными или скорее несчастными.

"Повышение уровня счастья населения Украины не может не радовать. Есть, однако, возможность, что часть этой динамики связана с методологическими причинами", - отметили социологи КМИС.

Результаты опроса также свидетельствуют, что: а) молодые люди в целом более счастливы, чем старшие, б) чем выше уровень благосостояния, тем больше людей чувствуют себя счастливыми, в) состояние здоровья является очень важным условием для ощущения счастья.

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Опрос проведен 18-30 мая 2018 года методом личного интервью среди 2025 украинцев старше 18 лет в 108 населенных пунктах по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - 1,4-3,3%.