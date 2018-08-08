Мурлыкают и лечат: сегодня всемирный день кошек - фоторепортаж

Поглаживание кошки уже давно рассматривается как форма снижения стресса, отмечают психологи

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Сегодня отмечается традиционно всемирный день кошек по инициативе международного фонда по защите животных "Animal Welfare".

Одна из целей праздника - привлечение внимания к проблеме бездомных котов и кошек.

Кошки остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире: около 80% всех жителей Земли держат домашнее животное, более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте - собаки.

В Германии есть кошачий музей, где находятся множество экспонатов, связанных с кошками, отобранных по всему миру.

Марьян Дебевер, которая работает фотографом в кошачьем приюте в Лондоне и сейчас получает степень по психологии кошек, отметила Би-би-си Украина, что частота мурлыканья отличается в зависимости от особи. "Все коты разные, некоторые никогда не мурчат, а некоторые мурчать постоянно", - отметила она.

Ветеринар и СЕО гуманитарного общества Сан Диего Гэри Вайтцман считает, что "мурлыканье имеет признаки коммуникации, успокоения и исцеления".

"Одна гипотеза говорит, что мурлыканье имеет мощный целебный эффект. Считается, что колебания от активности физически омолаживают - это способ, чтобы кошка сама "исцелилась" после стресса. Частота этих колебаний между 20 Гц и до 150 Гц способствует росту костей, поскольку кости твердеют в ответ на давление. Другие частоты могут делать что-то подобное с тканями", - говорится в сообщении.

Специалисты пришли к выводу, что мурлыканье развилось как энергоэффективный способ сохранить кости и ткани в хорошем состоянии, пока они отдыхают.

"При этом мурлыканье может быть полезным не только для самих кошек. Поглаживание кошки уже давно рассматривается как форма снижения стресса - владельцы кошек могут уменьшить риск возникновения инсульта или болезни сердца на одну треть. Те же частоты, на которых мурчат кошки, могут быть полезными и для нас", - уточняется в сообщении.

Японские ученые установили, что кошки выполняют тесты на память не хуже собак, что позволяет предположить, что они так же умны.

Фото: iStock/Global Images Ukraine