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Боты:
06.07.2018, 14:01

Туристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного Крыма

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Туристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного Крыма
Туристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного Крыма
Туристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного КрымаТуристов нет: фоторепортаж пустых пляжей оккупированного Крыма

В сети появились фото пустующих пляжей аннексированного РФ Крыма

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Несмотря на разгар отпусков, пляжи временно оккупированного Крыма пустуют.

"Курортное – поселок на юго-восточном берегу Крыма. Он считается семейным курортом. Обычно сюда приезжают в санатории или же на отдых с семьей. Для молодежи развлечений здесь нет. Зато есть много практически пустующих пляжей", - отмечается  в сообщении Крым. Реалии.

18 июня 2018 года сообщалось, что в поселке Крыма Новофедорвка нет туристов.

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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Теги: Крым, пляжи
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