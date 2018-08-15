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15.08.2018, 17:51

В Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключенными

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В Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключенными
В Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключенными
В Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключеннымиВ Лукьяновском СИЗО выявили жестокое обращение с заключенными

Заключенные самостоятельно обустраивают в камерах средства для мытья – баня не работает уже больше года

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Представитель омбудсмена выявил в Лукьяновском СИЗО в Киеве многочисленные факты жестокого или унижающего достоинство обращения с заключенными. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В частности, в оной из камер вместо предусмотренных 16 человек находятся 17 заключенных, кровати которых расположены вплотную друг к другу, в результате чего у них отсутствует личное пространство.

Покрытые грибком стены, грязное постельные белье, отсутствие вентиляции, питьевой кипяченой воды – такие нарушения выявил в СИЗО сотрудник офиса омбудсмена.

Один из осужденных пожаловался на то, что в течение 30 дней администрация СИЗО не обеспечивает его право на мытье в бане. Работники учреждения признались, что заключенные самостоятельно обустраивают в камерах средства для мытья – баня не работает уже больше года.

Между корпусами выявили свалку, с которой длительное время не вывозился мусор, вследствие чего на территории СИЗО "ощущается невыносимый запах гнилых продуктов питания", а также существует угроза вспышки инфекционных заболеваний, отметили у омбудсмена.

Еда из столовой СИЗО к корпусу для содержания заключенных доставляется в термосе, который в результате длительной эксплуатации пришел в негодное состояние.

"Выявленные в ходе визита нарушения свидетельствуют о жестоком или унижающем достоинство обращении персонала учреждения с заключенными и может быть расценено как пытки", - сказано в сообщении.

Офис уполномоченного направил письма реагирования в Министерство юстиции и прокуратуру Киева.

9 августа в Лукьяновском СИЗО взбунтовались бывшие бойцы роты МВД Торнадо. Они угрожали физической расправой и убийством правоохранителям, одного из них облили бензином и пытались поджечь. 

Пресс-секретарь заместителя министра юстиции Дениса Чернышова Юрий Маслак сообщил, что осужденные якобы требовали деньги от других лиц, содержащихся в СИЗО, угрожая их жизни, и из-за этого к ним пришли с обыском.

По его словам, у осужденных нашли самодельные взрывные пакеты, сделанные из стирального порошка и спичек, холодное оружие и топливо.

Против двух сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые якобы помогали экс-бойцам Торнадо в подготовке бунта, открыли уголовное производство. 

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Теги: Людмила Денисова, омбудсмен, нарушения, заключенный, лукьяновское сизо
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