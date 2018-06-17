Марш равенства в Киеве: как это было

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Участники Марша равенства прошли от улицы Владимирской до площади Льва Толстого

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Сегодня, 17 июня, в Киеве прошел Марш равенства.

Участники прошли от улицы Владимирской до площади Льва Толстого. Около половины одиннадцатого они начали расходиться.

Полиция еще до начала мероприятия задержала около 60 противников марша. По имеющимся данным, их всех уже отпустили.

Видео: LIGA.net

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Теги: марш равенства
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