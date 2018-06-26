Несокрушимый и гордый: ролик ко Дню крымскотатарского флага

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День крымскотатарского флага отмечается ежегодно с 2010 года. После аннексии Крыма Россией стяг стал символом сопротивления репрессиям оккупантов

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Сегодня, 26 июня, в Украине отмечают День крымскотатарского флага. По случаю памятной даты Министерство информационной политики представило тематический видеоролик и серию плакатов, которые будут размещены на бордах и ситилайтах по всей стране. Некоторые из этих постеров можно увидеть ниже.

Впервые крымскотатарский флаг – полотнище голубого цвета с желтой эмблемой-тамгой – был утвержден Курултаем крымских татар в 1917 году, после Февральской революции, давшей импульс национальным движениям в бывшей Российской империи.

30 июня 1991-го, в последний год существования СССР, вновь созванный Курултай повторно принял этот флаг в качестве национального стяга крымских татар.

Официально День крымскотатарского флага отмечается ежегодно 26 июня с 2010 года. После аннексии Крыма Россией стяг стал также символом сопротивления коренного народа полуострова репрессиям со стороны оккупантов.

По случаю праздника сегодня в Киеве запланированы автопробег, торжественное шествие, митинг на Майдане Независимости и праздничный концерт. Кроме того, тематические мероприятия пройдут во Львове, Одессе, Днепре, Запорожской и Херсонской областях, а также за рубежом (Литва, Турция, Румыния, Канада, США).

Видео: YouTube / МИП

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Теги: аннексия Крыма, Крым, крымские татары, флаг крымских татар, день крымскотатарского флага
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