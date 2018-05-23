Орлан пытался ограбить лису на тушку кролика: драматическое видео

В национальном парке штата Вашингтон фотограф блога Living Wilderness Кевин Эби, отслеживая поведение лисиц в дикой природе, случайно снял на фото атаку белоголового орлана - тот пытался отнять у наземного хищника убитого кролика. Видео "особенно драматичного акта ограбления" опубликовал другой фотолюбитель, Закари Хертье, который успел снять инцидент на видео.
Птица, которая является национальным символом США, налетела на бегущую в поле с тушкой кролика в пасти молодую лису, и вцепилась когтями в добычу.
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Рыжий хищник не испугался и решил бороться. Огромный орлан поднял в воздух кролика вместе с лисой, которая не разжимала зубы.
После восьмисекундной схватки налетчик победил - лисица упала с трехметровой высоты. Кролик достался орлану.
Раскадровка поединка "земля vs воздух":
Фото: Kevin Ebi
Видео: Zachary Hartje