Самое долгое в XXI веке лунное затмение: онлайн-трансляция

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Длительность затмения Луны составит 103 минуты

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Почти все жители планеты в ночь с 27 на 28 июля 2018 могут наблюдать лунное затмение.

Трансляцию ведет youtube канал timeanddate.

Длительность лунного затмения составит 103 минуты. Это почти максимально возможная его продолжительность.

Месяц начал постепенно прятаться за тенью Земли в 20:14. Частичное затмение началось в 21:24, а полное - в 22:30. Именно тогда спутник Земли станет красным.

Полностью весь процесс закончится в 02:28.

Для того, чтобы наблюдать за затмением, не обязательно иметь дополнительное оборудование: нужно лишь, чтобы небо было ясно. Луна будет не просто полной, но также и "кровавой" из-за эффекта от солнечного света. Но на небе он будет не один. Также можно будет увидеть Марс, который приблизится к Земле.

Менее длительные по продолжительности лунные затмения, по данным NASA, можно ожидать 21 января и 16 июля 2019 года, 10 января, 5 июня и 5 июля, 30 ноября 2020 года.

В ночь на 13 июля можно было наблюдать частичное солнечное затмение.

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Теги: лунное затмение, Луна
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