Абсолютный чемпион мира: Усик победил россиянина Гассиева

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Украинский боксер-тяжеловес завоевал пояса WBC, WBA, WBO, IBF, журнала The Ring и взял кубок Мухаммеда Али

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В финальном бое Суперсерии украинский боксер Александр Усик (15-0, 11 КО) победил россиянина Мурата Гассиева (26-1, 19 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг).

Бой, который проходил в Москве, завершился победой украинца по очкам.

Боксер из украинского Крыма, который сейчас проживает в Киеве, завоевал пояса WBC, WBA, WBO, IBF, журнала The Ring и взял кубок Мухаммеда Али.





Vringe пишет, что "первую половину боя за счет скорости, мобильности и большей занятости взял Усик". Гассиев смог нанести хороший удар украинцу только в четвертом раунде. Во второй половине с течением раундов преимущество Усика нарастало и "под конец поединка в ринг было полное деклассирование".

Счет судейских записок - 120-108, 119-109, 119-109 в пользу Усика. UD 12.

21 июля украинский боксер-тяжеловес Александр Усик (14-0, 11 КО) и его соперник россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) прошли взвешивание перед боем и показали одинаковый вес - 89,9 кг.

Фото: twitter.com/WBSuperSeries

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Мэр Киева Виталий Кличко пожелал украинскому чемпиону мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александру Усику победить чемпиона IBF/WBA россиянина Мурата Гассиева, чтобы в Москве поднялся украинский флаг. А олимпийский чемпион Денис Беринчик в поддержку Усика показал на Красной площади в Москве "бой с тенью" в вышиванке.