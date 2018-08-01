Боксер Усик получил право сразиться с топ-супертяжеловесом Джошуа

Александр Усик (фото - Ольга Иващенко / K2 Promotions)

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Чемпионский комитет Всемирной боксерской организации (WBO) принял решение присвоить украинскому боксеру звание "суперчемпиона"

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Если абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) задумает перейти в супертяжелый дивизион профессионального бокса, он сразу же сможет претендовать на чемпионский титул по версии WBО, которым сейчас владеет британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО). Об этом со ссылкой на комментарий представителя организации каналу talkSPORT пишет сайт Vringe.com.

"Комитет WBO проголосовал за то, чтобы присвоить Усику звание суперчемпиона: он получит специальный пояс. По правилам нашей организации, теперь его промоутер может попросить комитет назначить Усика обязательным претендентом в супертяжелом весе", - заявил он.

Пояс WBO Усик завоевал в сентябре 2016 года, когда в Польше победил по очкам местного Кшиштофа Гловацки. С той поры он провел пять успешных его защит.

21 июля 2018 года Усик деклассировал в Москве россиянина Мурата Гассиева и собрал все четыре главных мировых титула - WBC, WBA, IBF и WBO. Ожидается, что следующий бой украинец проведет в своем родном весе против Тони Беллью из Англии, и лишь после этого перейдет в супертяжелый.

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Что касается Джошуа, то в апреле 2017 года он побывал в нокдауне в бою против Владимира Кличко, но затем нокаутировал украинца. Сейчас британец считается одним из двух сильнейших супертяжеловесов планеты - вместе с чемпионом WBC Дионтэем Уайлдером.