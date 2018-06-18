Финал боксерской Суперсерии Усик-Гассиев состоится в Москве

Фото: ringside24.com

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Бой украинца с россиянином должен был состояться 11 мая в Джидде, но был перенесен из-за травмы Александра Усика

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Финальный бой Суперсерии между чемпионом мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александром Усиком и российским обладателем поясов IBF и WBA Муратом Гассиевым пройдет 21 июля в Москве. Об этом сообщил президент Федерации бокса России Умар Кремлев, передает Xsport.ua.

Он подчеркнул, что соперником Гассиева (25-0, 19 КО) точно станет украинец Александр Усик (14-0, 11 КО), а не какой-то другой боксер, о чем ходили слухи.

Поединок состоится на главной окрытой арене Москвы - спортивном комплексе Олимпийский.

Бой Усик–Гассиев должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, но был перенесен из-за травмы украинца. Ранее Усик категорически не хотел выступать в России, однако недавно поменял мнение и заявил, что "готов драться хоть в Антарктиде".