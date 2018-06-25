Болельщик покончил с собой после поражения команды на ЧМ-2018

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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После проигрыша сборной Аргентины молодой житель деревни в Индии заявил, что "в этом мире нет больше ничего, что он хотел бы видеть"

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В Индии молодой человек, который был фанатом сборной Аргентины по футболу и персонально Лионеля Месси покончил с собой после разгромного поражения (0:3) аргентинцев во время матча с Хорватией на чемпионате мира-2018, который проходит в РФ. Об этом сообщает Times of India.

Согласно сообщению, Дину Алекс оставил предсмертную записку и пропал без вести сразу после матча 21 июня.

"В этом мире не осталось ничего, что я хотел бы еще увидеть. Я направляюсь к смерти. Никто не ответствен за мою смерть", - написал он в записке.

Тело Алекса было найдено в реке Миначил (штат Керала, Индия) в воскресенье, 24 июня.

Отец умершего футбольного фаната сообщил, что после матча тот говорил, что ему будет стыдно выходить на улицу и общаться с другими людьми, если Аргентина проиграет.

21 июня, сборная Хорватии по футболу разгромила Аргентину на чемпионате мира. Такое ощущение, что из всей сборной Аргентины на поле был только Лионель Месси. В свою очередь, аргентинцы все еще имеют неплохие шансы выйти в плей-офф мундиаля.