Бразильский защитник: "Мой новый вызов - "Динамо"

Фото: instagram.com/sisidy

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Сидклей подтвердил свой переход в украинский клуб

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Левый защитник "Атлетико Паранаэнсе" Сидклей, выступающий на правах аренды за "Коринтианс", сообщил о том, что станет игроком украинского футбольного клуба "Динамо". Об этом фуболист написал в своем в Instagram.

Он сообщил, что прощается с "Коринтиансом", где провел лишь несколько месяцев, и поблагодарил клуб за возможность надеть его футболку.

"Динамо – это мой новый вызов. Я попросил у Бога мудрости и смирения, чтобы двигаться дальше", - написал Сидклей.

Фото: instagram.com/sisidy

Ранее появилась информация, что "Динамо", "Шахтер" и российский "Зенит" предложили Сидклею трансфер. По данным СМИ, предложение киевского клуба является наиболее привлекательным для него.

Также была информация, что "Коринтианс" оценивает игрока в четвре млн евро.