ЧМ-2018: Уругвай минимально обыграл Египет

Фото: Facebook сборной Уругвая

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Сборная Уругвая по футболу обыграла на чемпионате мира сборную Египта со счетом 1:0

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Сегодня, 15 июня, на чемпионате мира по футболу сборная Уругвая на последних секундах минимально обыграла сборную Египта. Матч прошел без главной звезды египетской команды – Мохаммед Салах остался на скамейке.

В первом тайме острые моменты создавал в основном Уругвай. На 23 минуте нападающий Эдинсон Кавани пробил из угла штрафной, на 24 минуте мяч достался Луису Суаресу, но он пробил в паре сантиметров от штанги.

Поле перерыва египтяне играли активнее. На 72 минуте Фатхи пробил с фланга по центру, но Уругвай спас вратарь Фернандо Муслера.

На 83 минуте Кавани снова атаковал ворота Египта, но Ахмед Эль-Шенави перевел на угловой.

Гол на 90 минуте забил Хосе Мария Хименес.