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29.06.2018, 18:55

Денис Бойко подписал контракт с киевским "Динамо"

Денис Бойко подписал контракт с киевским "Динамо" - Фото
Чиро Иммобиле, Денис Бойко (фото - Getty Images)

Голкипер Денис Бойко подписал контракт с киевским футбольным клубом "Динамо" сроком до 2023 года

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Голкипер Денис Бойко стал игроком киевского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Находясь в статусе свободного агента, вратарь подписал контракт с "Динамо" сроком на пять лет.

"Голкипер Денис Бойко, который в прошлом сезоне выступал за "бело-синих" на правах аренды, подписал полноценный контракт с ФК "Динамо". Получив статус свободного агента, Бойко подписал соглашение с Динамо на пять лет", - уточняет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что бельгийский полузащитник Раджа Наингголан официально стал футболистом миланского клуба "Интер". 

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Теги: спорт, футбол, динамо, Денис Бойко
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