Денис Бойко подписал контракт с киевским "Динамо"

Голкипер Денис Бойко стал игроком киевского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Находясь в статусе свободного агента, вратарь подписал контракт с "Динамо" сроком на пять лет.
"Голкипер Денис Бойко, который в прошлом сезоне выступал за "бело-синих" на правах аренды, подписал полноценный контракт с ФК "Динамо". Получив статус свободного агента, Бойко подписал соглашение с Динамо на пять лет", - уточняет пресс-служба.
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