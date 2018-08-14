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14.08.2018, 09:57

"Динамо" - "Славия": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Динамо" - "Славия": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов - Фото
Фото: twitter.com/dynamokyiv

Эксперты считают фаворитом сегодняшней встречи киевский клуб

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Сегодня, 14 августа, киевское "Динамо" дома проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против чешской "Славии".

Букмекеры верят в преимущество киевлян. Лидер букмекерского дела William Hill победу "Динамо" оценивает коэффициентом 1,80, ничью - 3,40, успех "Славии" - 4,75.

Фаворит Спорт: "Динамо" - 1,66; ничья - 3,50; "Славия" - 5,75.

Париматч: "Динамо" - 1,76; ничья - 3,45; "Славия" - 5,20.

Bet365: "Динамо" - 1,75; ничья - 3,40; "Славия" - 5,00.

1XBet: "Динамо" - 1,85; ничья - 3,48; "Славия" - 5,1.

William Hill: "Динамо" - 1,80; ничья - 3,40; "Славия" - 4,75. 

Матч "Динамо" – "Славия" обслужит польский арбитр. 

Игра состоится в 19:30 на НСК Олимпийский. Билеты можно купить онлайн.

К сожалению, часть НСК Олимпийский будет закрыта, фанаты во время игры с чехами пересядут на 45 и 47 сектора. УЕФА из-за неподобающего поведения болельщиков "бело-синих" во время домашнего матча Лиги Европы-2017/18 против греческого АЕК (0:0), решил закрыть сектор 43. 

Также ультрас "Динамо" WBC попросили всех воздержаться от использования пиротехники. 

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7 августа первая встреча команд на стадионе "Эден Арена" в Праге завершилась вничью - 1:1.  

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Теги: футбол, динамо, Лига чемпионов, нск олимпийский, Славия, отбор на лигу чемпионов
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