"Динамо" - "Славия": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/dynamokyiv

Сегодня, 14 августа, киевское "Динамо" дома проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против чешской "Славии".

Матч "Динамо" – "Славия" обслужит польский арбитр.

Игра состоится в 19:30 на НСК Олимпийский. Билеты можно купить онлайн.

К сожалению, часть НСК Олимпийский будет закрыта, фанаты во время игры с чехами пересядут на 45 и 47 сектора. УЕФА из-за неподобающего поведения болельщиков "бело-синих" во время домашнего матча Лиги Европы-2017/18 против греческого АЕК (0:0), решил закрыть сектор 43.

Также ультрас "Динамо" WBC попросили всех воздержаться от использования пиротехники.

Читайте также: В Киеве 14 августа три станции метро изменят график работы

7 августа первая встреча команд на стадионе "Эден Арена" в Праге завершилась вничью - 1:1.