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07.08.2018, 22:30

"Динамо" и "Славия" в Праге сыграли вничью

"Динамо" и "Славия" в Праге сыграли вничью - Фото
Беньямин Вербич (фото - Facebook "Динамо")

Матч между киевским "Динамо" и пражской "Славией" завершился со счетом 1:1

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Сегодня, 7 августа, киевский футбольный клуб "Динамо" в гостях сыграл вничью с пражской "Славией" в первом матче третьего отборочного цикла Лиги чемпионов.

На первых минутах матча были две неплохие передачи от Цыганкова, но первую Беседин не реализовал, а на вторую вовсе никто не отрагировал.

Седьмая минута — прострел от «Славии», защитники «Динамо» заблокировали Змргала. Через шесть минут чехи повторили попытку: Шкода получил мяч и пробил прямо в руки Бойко.

19 минута - Цыганков отбил мяч в центре поля и на нем тут же сфолили. На 23 минуте фол против Цыганкова был еще серьезнее, но арбитр на все смотрел сквозь пальцы.

Через минуту сфолили уже против Гармаша. На этот раз судья все же дал свисток.

26 минута - совсем немного не хватило Беседину, чтобы забить гол.

На 32 минуте Гармаш хорошо сыгрался с Вербичем на левом фланге. К сожалению, Вербич слишком сильно отдал на Гармаша, и у того не получилось выполнить прострел.

34 минута - атака "Славии": Стох выполнил передачу со штрафного, но динамовская защита выбила мяч.

36 минута - оперативно отреагировала уже защита "Славии", перехватив мяч Гармаша.

До конца первого тайма команды создали по одному моменту. Сначала Гушбауэр на 40 минуте прострелил издалека, удар заблокировали. Затем на 42 минуте Вербич атаковал ворота чехов - тоже неудачно. Команды разошлись на перерыв.

Счет открыли киевляне только на 82 минуте - забил Беньямин Вербич.

Однако "Славия" не сдалась, заработала штрафной. Гушбауэр сравнял счет, 1:1.

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Теги: футбол, динамо, Лига чемпионов, Славия
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