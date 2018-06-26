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26.06.2018, 11:04

Договорные матчи: вторая волна обысков охватила 11 областей

Договорные матчи: вторая волна обысков охватила 11 областей - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Идет расследование дела о договорных матчах

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Началась вторая волна обысков по делу договорных матчей. Об этом сообщает FootballHub в Twitter.

По данным издания, вторая волна обысков охватила 11 областей.

"Обыски проводят у судей, агентов, игроков", - сказано в сообщении.

В департаменте коммуникаций Нацполиции информацию об обысках LIGA.net подтвердили, однако уточнили, что "некоторые СМИ информацию обнародовали преждевременно, поскольку обыски еще продолжаются и департамент защиты экономики Нацполиции планирует позже сообщить детали".

Ранее глава МВД  Арсен Аваков рассказал, что 22 мая оперативники провели 40 обысков в Киеве и Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях. Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.368-3 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) и ч.1 ст.369-3 (противоправное влияние на результат спортивных соревнования) УК.

Тема дня: МВД расследует футбольные "договорняки" по всей стране

Аваков добавил, что в рамках полицейской спецоперации по прекращению деятельности преступных групп, которые организовали систему договорных футбольных матчей, задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам, сразу 35 клубов попали в список подозреваемых.

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Теги: футбол, обыски, договорные матчи
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