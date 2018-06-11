ФФУ обещает дисквалификацию за участие в турнире сепаратистов

Фото: ffu.ua

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Федерация футбола Украины призвала правоохранителей обратить внимание на участие украинцев в чемпионате мира по футболу под эгидой КОНИФА

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Поведение всех украинских футболистов, принимавших и принимающих участие в матчах, проводимых под эгидой организации ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций), в том числе - так называемом Кубке мира, и внесенных в базу данных Федерации футбола Украины, будет рассмотрена дисциплинарным органами Федерации футбола Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте ФФУ.

По итогам такого рассмотрения, против этих футболистов будут применены санкции, в частности - дисквалификация, после которой игроки не смогут заявляться к участию ни в любительских, ни в профессиональных турнирах, проходящих на территории Украины под эгидой ФФУ.

"Также призываем правоохранительные органы Украины обратить внимание на факт участия указанных игроков в соревнованиях, организованных ConIFA, и проверить их действия на предмет пропаганды сепаратизма и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - сказано в сообщении ФФУ.

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал победу команды "Карпаталья" (по-венгерски "Закарпатье") на чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных стран, автономий и этнических команд.

"Я очень люблю футбол, но меня совсем не радуют "спортивные успехи" команды из Закарпатья, которая участвует в чемпионате мира по футболу под эгидой КОНИФА с участием команд из непризнанных государств", - написал Климкин.

"Считаю, что правоохранительные органы должны встретить команду с "дружеским" приемом на родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки и вообще задать еще много вопросов", - добавил министр.