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01.06.2018, 02:59

Французский клуб предложил Зидану вернуться к карьере игрока

Французский клуб предложил Зидану вернуться к карьере игрока - Фото
Зинедин Зидан (фото - УЕФА)

Ранее тренер мадридского "Реала" заявил, что покидает пост

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Футбольный клуб из Франции "Амьен" предложил Зинедину Зидану возобновить карьеру игрока в составе их команды. Об этом говорится в официальном аккаунте клуба в Twitter.

"Зинедин, если вы хотите возобновить карьеру игрока, мы ждем с нетерпением", - сообщил Амьен.

По итогам прошедшего чемпионата Франции клуб занял 13 место. 

31 мая Зинедин Зидан неожиданно объявил, что покидает пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал". 

Всего у руля мадридского клуба француз провел 149 игр, из которых 105 закончились победой "Реала" и только 16 – поражением.

26 мая в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Мадридцы выиграли у "Ливерпуля" со счетом 3:1.

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Теги: Реал, зинедин зидан, Амьен
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