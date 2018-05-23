Венгера в "Арсенале" заменил бывший тренер московского "Спартака"

Унаи Эмери заменит Арсена Венгера на посту главного тренера лондонского футбольного клуба "Арсенал". Об этом клуб сообщает у себя в Facebook.
"Добро пожаловать, Унаи! Начинается следующая глава", - гласит сообщение.
Последние два сезона Эмери проработал во французском ПСЖ. До этого он также тренировал "Валенсию", "Севилью" и московский "Спартак".
В конце апреля стало известно, что Арсен Венгер уходит в отставку.
Венгер возглавил лондонский "Арсенал" в октябре 1996 года, до его прихода клуб не выигрывал чемпионатов Англии около 25 лет. Первый сезон под руководством Венгера "Арсенал" оказался на третьем месте, а через год лондонский клуб стал чемпионом Англии.