Венгера в "Арсенале" заменил бывший тренер московского "Спартака"

Фото: Getty Images

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Английский футбольный клуб "Арсенал" объявил о назначении нового главного тренера

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Унаи Эмери заменит Арсена Венгера на посту главного тренера лондонского футбольного клуба "Арсенал". Об этом клуб сообщает у себя в Facebook.



"Добро пожаловать, Унаи! Начинается следующая глава", - гласит сообщение.



Последние два сезона Эмери проработал во французском ПСЖ. До этого он также тренировал "Валенсию", "Севилью" и московский "Спартак".



В конце апреля стало известно, что Арсен Венгер уходит в отставку.



Венгер возглавил лондонский "Арсенал" в октябре 1996 года, до его прихода клуб не выигрывал чемпионатов Англии около 25 лет. Первый сезон под руководством Венгера "Арсенал" оказался на третьем месте, а через год лондонский клуб стал чемпионом Англии.