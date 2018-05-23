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23.05.2018, 12:15

Венгера в "Арсенале" заменил бывший тренер московского "Спартака"

Венгера в "Арсенале" заменил бывший тренер московского "Спартака" - Фото
Фото: Getty Images

Английский футбольный клуб "Арсенал" объявил о назначении нового главного тренера

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Унаи Эмери заменит Арсена Венгера на посту главного тренера лондонского футбольного клуба "Арсенал". Об этом клуб сообщает у себя в Facebook.

"Добро пожаловать, Унаи! Начинается следующая глава", - гласит сообщение.

Последние два сезона Эмери проработал во французском ПСЖ. До этого он также тренировал "Валенсию", "Севилью" и московский "Спартак".

В конце апреля стало известно, что Арсен Венгер уходит в отставку.

Венгер возглавил лондонский "Арсенал" в октябре 1996 года, до его прихода клуб не выигрывал чемпионатов Англии около 25 лет. Первый сезон под руководством Венгера "Арсенал" оказался на третьем месте, а через год лондонский клуб стал чемпионом Англии.

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Теги: спорт, футбол, арсенал, Арсен Венгер, Унаи Эмери
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