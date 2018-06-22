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22.06.2018, 13:44

Киевский ФК "Арсенал" будет готовить именитый итальянец

Киевский ФК "Арсенал" будет готовить именитый итальянец - Фото
Фото: пресс-служба ФК Арсенал

В бытность игроком Фабрицио Раванелли среди прочих клубов блистал в "Ювентусе" и "Марселе", а также выступал за "Мидлсбро"

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Киевский футбольный клуб "Арсенал", который недавно получил право выступать в Украинской премьер-лиге, назвал сегодня нового главного тренера: им стал именитый специалист Фабрицио Раванелли. Об этом пишет SportArena.

Своим заданием на посту 49-летний итальянец назвал "закрепиться в УПЛ" и "привнести в команду свой опыт игрока и тренера".

"Не важно, защитный это чемпионат или атакующий, и сколько будет форвардов... Главное - жажда победы. Для формирования команды нужны и молодые, и опытные игроки. Украинские футболисты - профессионалы, и готовы на самопожертвование. Уверен, мы сработаемся", - заявил Раванелли.

Тренерская карьера у него минимальная: несколько месяцев в "Аяччо".

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5 июня 2018 года "Арсенал" получил аттестат на участие в УПЛ. Дебютный матч в дивизионе "канониры" сыграют 22 июля против ФК "Львов", а уже в следующем матче их будет ждать чемпион Украины  "Шахтер".

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Теги: футбол, тренер, фабрицио раванелли, арсенал киев
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