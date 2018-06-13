Контрразведка США - футбольным фанам: В РФ могут взломать технику

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Директор центра контрразведки США предупредил, что американцы на ЧМ-2018 в России могут стать целью хакеров

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Высокопоставленный офицер контрразведки США Уильям Эванина посоветовал американцам, которые отправляются в Россию на чемпионат мира по футболу, не брать с собой электронные устройства, потому что они могут быть взломаны преступниками или лицами, связанными с российским правительством. Об этом сообщает Reuters.

Агент ФБР и директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина предупредил любителей футбола из США, что они могут стать целью злоумышленников, даже если американцам будет казаться, что они не представляют интереса для хакеров.

"Если вы планируете взять с собой мобильный телефон, ноутбук или другое электронное устройство - не совершайте ошибок, любые данные на этих устройствах, особенно ваша личная информация, могут стать доступны российскому правительству или киберпреступникам", - подчеркнул Эванина.

По его словам, наибольшему риску подвергаются "должностные лица корпораций и правительственные чиновники".

"Если вы можете обойтись без своих гаджетов, не берите их с собой. Если вам они нужны, возьмите какое-либо иное устройство - не то, которым вы пользуетесь обычно, а также вынимайте аккумулятор, когда вы не пользуетесь своим устройством", - уточнил Эванина.

Другой американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что британские спецслужбы выпустили подобные предупреждения для подданных Соединенного Королевства и футбольной команды Англии, которая участвует в чемпионате мира в России.

Министерство иностранных дел призывает футбольных фанатов из Украины, которые собираются ехать на чемпионат мира по футболу к оккупантам в Россию, зарегистрироваться на всякий случай в онлайн-системе ДРУГ.