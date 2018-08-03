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03.08.2018, 07:01

Лига Европы: "Мариуполь" сыграет с 6-кратными чемпионами Франции

Лига Европы: "Мариуполь" сыграет с 6-кратными чемпионами Франции - Фото
Иллюстрация: fcmariupol.com

Приазовцы сразятся с командой из Бордо. Наивысшее достижение французов на международной арене - участие в финале Кубка УЕФА в 1995/1996 годах

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Вчера вечером, 2 августа, футбольный клуб "Мариуполь" в Одессе обыграл в овертайме шведский "Юргорден" со счетом 2:1 и вышел в следующий раунд розыгрыша Лиги Европы. Первый матч в Швеции был ничейным - 1:1.

Таким образом, определился следующий соперник "Мариуполя": в 3-м раунде квалификации украинская команда сыграет с французским "Бордо".

На 2-м этапе отбора шестикратные чемпионы Франции прошли "Вентспилс" из Латвии по сумме двух матчей (1:0 и 2:1).

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Первая игра ФК "Мариуполь" против французов состоится 9 августа в Украине, ответная - через неделю, 16 августа, в Бордо.

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Теги: ФК Мариуполь, футбол, Лига Европы, бордо
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