"Ливерпуль" просто так не отпустит Салаха

Мохамед Салах (фото - ФК "Ливерпуль")

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Британский клуб заключил с футболистом новое соглашение, в котором не предусмотрена компенсация за его трансфер

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Британский "Ливерпуль" объявил о подписании нового контракта со своим ведущим нападающим Мохамедом Салахом, чем усложнил возможность его перехода в другой клуб. Об этом говорится на официальном сайте.

Согласно сообщению финалиста Лиги чемпионов-2018, с египетским футболистом заключили долгосрочный контракт.

The Guardian отмечает, что срок действия соглашения нападающего с британцами будет действовать до лета 2023 года, и в нем нет пункта о необходимой сумме компенсации для перехода футболиста в другую команду.

Ранее СМИ писали, что в покупке Салаха заинтересован победитель Лиги чемпионов-2018 мадридский "Реал".

25 июня CNN со ссылкой на источники сообщил, что Мохаммед Салах хотел уйти из сборной Египта после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, так как опасался, что его могут использовать в политических целях.