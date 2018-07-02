"Ливерпуль" просто так не отпустит Салаха

Британский "Ливерпуль" объявил о подписании нового контракта со своим ведущим нападающим Мохамедом Салахом, чем усложнил возможность его перехода в другой клуб. Об этом говорится на официальном сайте.
Согласно сообщению финалиста Лиги чемпионов-2018, с египетским футболистом заключили долгосрочный контракт.
The Guardian отмечает, что срок действия соглашения нападающего с британцами будет действовать до лета 2023 года, и в нем нет пункта о необходимой сумме компенсации для перехода футболиста в другую команду.
Ранее СМИ писали, что в покупке Салаха заинтересован победитель Лиги чемпионов-2018 мадридский "Реал".
25 июня CNN со ссылкой на источники сообщил, что Мохаммед Салах хотел уйти из сборной Египта после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, так как опасался, что его могут использовать в политических целях.