Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.07.2018, 17:19

"Ливерпуль" просто так не отпустит Салаха

"Ливерпуль" просто так не отпустит Салаха - Фото
Мохамед Салах (фото - ФК "Ливерпуль")

Британский клуб заключил с футболистом новое соглашение, в котором не предусмотрена компенсация за его трансфер

Реклама
Реклама

Британский "Ливерпуль" объявил о подписании нового контракта со своим ведущим нападающим Мохамедом Салахом, чем усложнил возможность его перехода в другой клуб. Об этом говорится на официальном сайте.

Согласно сообщению финалиста Лиги чемпионов-2018, с египетским футболистом заключили долгосрочный контракт.

The Guardian отмечает, что срок действия соглашения нападающего с британцами будет действовать до лета 2023 года, и в нем нет пункта о необходимой сумме компенсации для перехода футболиста в другую команду. 

Ранее СМИ писали, что в покупке Салаха заинтересован победитель Лиги чемпионов-2018 мадридский "Реал".

25 июня CNN со ссылкой на источники сообщил, что Мохаммед Салах хотел уйти из сборной Египта после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, так как опасался, что его могут использовать в политических целях.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, футболист, Ливерпуль, Реал, реал мадрид, мохамед салах
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Денис Бойко подписал контракт с киевским "Динамо"
Спорт Денис Бойко подписал контракт с киевским "Динамо"
"Справедливость восторжествовала": на играх ЛЧ разрешили алкоголь
Спорт "Справедливость восторжествовала": на играх ЛЧ разрешили алкоголь
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 