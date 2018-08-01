Ломаченко возвращается: назван соперник и дата боя

Василий Ломаченко (фото - Ukraine Boxing)

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Менеджер сильнейшего боксера мира Василия Ломаченко рассказал о планах спортсмена после травмы

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Сильнейший боксер мира вне зависимости от весовой категории, чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) вернется в ринг 1 декабря и сразу же проведет объединительный поединок. Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас, передает Vringe.

"Планы таковы: 25 августа Бельтран (Раймунд Бельтран, 35-7-1, 21 КО, чемпион WBO) проведет бой с Педрасой (Хосе Педраса, 24-1, 12 КО), а Ломаченко встречается с победителем противостояния", - сказал менеджер.

Также Климас рассказал, что в планах есть место для объединенного чемпиона WBC/IBF американца Майки Гарсиа (39-0, 30 КО).

"Конечно же мы хотим драться с Гарсией, но у Майки всегда найдется какой-то предлог, - отметил он. - Как только его менеджер обратится к нам, мы найдем решение".

12 мая Ломаченко дебютировал в легком весе, отобрав титул WBA у лучшего по версии журнала The Ring боксера дивизиона венесуэльца Хорхе Линареса (44-4, 27 КО), нокаутировав его в 10 раунде. После боя перенес артроскопическую операцию и лечил правое плечо. В больнице его проведал знаменитый киноактер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер.

17 июля Климас заявил, что Ломаченко не пойдет на повышение веса из-за потенциального поединка с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо.