Португалия-Марокко 1:0: четвертый гол Роналду на ЧМ-2018

Криштиану Роналду (фото - Facebook сборной Португалии)

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После проигрыша сборной Португалии у команды из Марокко очень мало нашсов на выход в плей-офф

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Сборная Португалии в сегодняшнем матче со сборной Марокко на чемпионате мира открыла счет на пятой минуте. Криштиану Роналду забил головой в прыжке. Это его четвертый год на чемпионате.

23 минута – Зиеш с левой ноги пробил, но прямо в руки вратаря португальцев Руи Патрисио.

После гола Роналду марокканцы начали активно прессинговать португальцев, причем на их половине. Класс команды позволял ей относительно спокойно отражать атаки. Но и атаковать сами не могли.

Фолить сборная Марокко тоже начала активнее. На 32 минуте грубое нарушение допустит Бенатия, что подарило Португалии штрафной. Его пробивал Роналду на 35 минуте – но в стенку.

На 40 минуте Гедеш получил хороший пас от Роналду, но вратарь Марокко сыграл лучше и оперативней.

На 43-44 минутах Карвалью грубо сыграл против Бельханды, настолько, что последнему понадобилась медицинская помощь.

Судья компенсировал три минуты к основному времени первого тайма, но ни одна из команд этим не воспользовалась, а расстановка сил на поле не менялась. По статистике, мячом владели равно и Марокко, и Португалия.

Второй тайм начался двумя неудачами Роналду – офсайд, потом удар выше ворот.

Затем Бельханда сначала нарушил правила, а затем ударил по воротам Руи Патрисио, и тот показал отличный сейв.

И еще через две минуты, на 57-й – второй замечательный сейв.

Можно сказать, что марокканцы не дали португальцам ни расслабиться, ни собраться с силами, чтобы довести атаку до нужного результата. С другой стороны, результат на табло устраивал Португалию вполне, нужно было только сохранить его.

Португалия начала фолить чаще и больше, чем Марокко: на 63 минуте – Карвалью, на 65 – Геррейру, на 78 – Моутинью. Но штрафные, которые назначались в пользу Марокко, не принесли этой сборной такого желанного гола. Только один раз Зиеш создал опасный момент.

На 84 минуте сфолил уже марокканец Бенатия. Штрафной бил Роналду и, как и в первом тайме, попал в стенку. Чуть позже, кстати, Роналду попытался симулировать падение, но арбитр никак на это не отреагировал.

К основному времени было добавлено пять минут. Они запомнились желтой карточкой для Силвы и хорошим упущенным моментом Бенатии.

У Марокко очень мало шансов на выход из группы.

Итоги вчерашних матчей:

Япония-Колумбия - 2:1;

Польша-Сенегал - 1:2;

Египет-Россия - 1:3.

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