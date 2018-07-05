Стало известно кому и за сколько продадут Роналду - BBC

Криштиану Роналду (фото - Facebook сборной Португалии) Фото: Facebook сборной Португалии

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Мадридский "Реал" намерен обновить состав

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Мадридский "Реал" рассматривает предложение "Ювентуса" в размере 100 млн евро за своего лучшего форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно сообщению, в случае продажи португальского форварда за 100 млн евро, итальянский клуб сделает самую дорогую покупку игрока в своей истории, а "Реал" покроет расходы на приобретение Роналду за 94 млн евро у МЮ в 2009 году.

Эту информацию подтверждает Sky Sports. Однако генеральный менеджер "Ювентуса" Беппе Маротта не подтвердил, но и не опроверг правдивость слухов о Роналду.

"Я не буду об этом говорить", - заявил функционер в комментарии Sky in Italy.

Контракт якобы предполагает четырехлетний срок, а его годичная зарплата составит 30 млн евро.

Накануне СМИ писали, что "Ювентус" сделал предложение Реалу в 120 млн евро за переход Роналду. Позже появилась информация, что форвард ищет жилье в Турине, где базируется итальянская команда.

26 мая в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Мадридцы выиграли у "Ливерпуля" со счетом 3:1.

31 мая Зинедин Зидан неожиданно объявил, что покидает пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал". Клуб возглавил Хулен Лопетеги.